Chivalry 2: un nuovo trailer mostra la mappa Wardenglade

Torn Banner Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Chivalry 2 per mostrare uno scampolo di una delle mappe disponibili da subito nella beta del 23-26 aprile (disponibile solo per la versione PC): Wardenglade. Cavalieri contro mercenari, lo scontro si preannuncia davvero epico.

Per accedere alla beta bisogna semplicemente prenotare il gioco su Epic Games Store. Leggiamo la descrizione ufficiale di Chivalry 2:

Torna nel migliore campo di battaglia medievale

Chivalry 2 è uno slasher multigiocatore in prima persona ispirato alle battaglie medievali cinematografiche. I giocatori si tufferanno nell'azione di tutti i momenti più iconici dell'epoca: dal fragore delle spade alla pioggia di frecce incendiate, fino agli assedi ai castelli e molto altro.

Pre-acquista per avere l'oggetto esclusivo:

Royal Zweihänder

Abbatti i nemici con la Royal Zweihänder, un'arma spaventosa a due mani. Perfetta quando ti trovi circondato e pronto a scatenare la tua ferocia sanguinaria.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Chivalry 2 è in sviluppo anche per PS5, Xbox Series X / S, PS4 e Xbox One.