Prey era il più atteso tra i venti di Bethesda aggiunti all'Xbox Game Pass, secondo un sondaggio

Prey era il titolo più atteso dagli abbonati tra i venti del catalogo di Bethesda appena aggiunti all'abbonamento Xbox Game Pass. A svelarlo un sondaggio condotto dal sito trueachievements, secondo cui l'11,91% dei votanti si è espresso a favore del titolo di Arkane Studios, rispondendo alla domanda: "Quale titolo di Bethesda aggiunto all'Xbox Game Pass proverai per primo?"

Segu0no The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition e Fallout 4 con il 10,35% dei voti entrambi, quindi The Evil Within con l'8.01%. Da notare anche altre curiosità emerse dal sondaggio, come quella che vuole The Elder Scrolls III: Morrowind più desiderato di The Elder Scrolls IV: Oblivion (7,62% contro 3,13%) o quello che vede Wolfenstein: The New Order come il capitolo più apprezzato della serie in mano a MachineGames.

Naturalmente il tutto non va preso come una dimostrazione assoluta dei gusti del pubblico, ma è interessante per notare certe tendenze e per trarre alcune conclusioni di massima. Ad esempio l'arrivo su Xbox Game Pass potrebbe fare bene a un titolo poco venduto come Prey, che potrebbe trarre nuova linfa vitale dal servizio.