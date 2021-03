The Legend of Zelda: Breath of the Wild giocabile in prima persona per un glitch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è giocabile in prima persona grazie a un glitch scoperto dall'utente Twitter Axk_000, un grandissimo fan di Zelda che non ha smesso mai di giocarci praticamente dal lancio. Vediamolo in azione:

Il titolo di Nintendo non smette di stupire e a ormai più di quattro anni dal lancio sono ancora in molti a esplorarlo e analizzarlo alla ricerca di segreti nascosti, anche involontari come questo glitch.

Attivarlo non è complicato e, oltretutto, non sono richieste modifiche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild o passaggi particolarmente delicati, come in altri casi. Tutto ciò che c'è da fare è di allargare la telecamera mentre si ha in mano un oggetto e quindi rimuoverlo. A questo punto la visione dovrebbe essere impostata in prima persona e dovreste addirittura essere in grado di vedere l'ombra di Link.

Se vi incuriosisce, sbrigatevi a provare il glitch, perché Nintendo potrebbe rilasciare presto una patch per toglierlo di torno.