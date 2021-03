McDonald uccide in Ronald, un gioco horror gratuito in cui si cacciano Happy Meal

Donald è un gioco horror gratuito in prima persona, dedicato a McDonald, davvero molto semplice, anche nelle premesse: il protagonsita deve andare alla ricerca di otto Happy Meal mentre scappa dalla perfida mascotte, che non vede l'ora di ucciderlo. Il gioco si svolge in un parcheggio con intorno un benzinaio, un supermercato e un ristorante fast food McDonald... pardon, un McDoogal. L'area è infesta da Ronald McDoogal che diventa sempre più insistente mano a mano che si trovano gli Happy Meal. E noi che avevamo paura principalmente dei grassi saturi!

Il terribile Donald

Naturalmente si tratta di una produzione piccola, ma va detto ben realizzata per il prezzo che costa. Senza troppi misteri rifà il verso a Slender: The Eight Pages (per chi se lo ricorda). Visto il tema e visto che è sabato e non c'è molto altro di cui parlare, a qualcuno farà sicuramente piacere farci una partita veloce.

Se vi interessa, Donald è scaricabile gratuitamente da itch.io