Sherlock Holmes Chapter One: primo video di gameplay per PS5, PC e Xbox Series X|S

Come promesso il mese scorso, Frogwares ha pubblicato il primo video di gameplay di Sherlock Holmes Chapter One. Come è semplice immaginare, la nuova avventura dedicata al celebre detective in arrivo per PS5, PC e Xbox Series X|S nel corso del 2021. Il gioco sarà disponibile anche per PS4 e Xbox One.

In questo video di IGN.com si può vedere il celebre Sherlock che si traveste, fa un po' di deduzioni, accusa qualcuno (si spera non a caso) di omicidio e viene quasi fatto a pezzi da un elefante. Si tratta, quindi, di ordinaria amministrazione per il più grande detective della storia.

In questo Sherlock Holmes Chapter One interpreteremo un giovane Sherlock di circa 21 anni che cercherà di capire come sia morta sua madre. Nel gioco ci saranno cinque missioni principali, collegate tra di loro da un unico canovaccio. Inoltre si potranno incontrare più di 30 missioni secondarie, alcune grandi quanto quelle principali.

Lo sviluppatore sostiene che ci vorranno dalle 12 alle 15 ore per completare la storia principale e forse dalle 40 alle 50 ore per il gioco completo. Oltre a risolvere i puzzle, Sherlock combatterà un po' come è possibile vedere nel video.

Frogwares afferma che il gioco è previsto per un lancio simultaneo su Epic Games Store, Steam, GOG e console (PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S) nel 2021.