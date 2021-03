Cyberpunk 2077: patch 1.2 in fase di test, nota di rilascio prima del lancio

CD Projekt Red ha annunciato che l'attesissima patch 1.2 di Cyberpunk 2077 è attualmente in fase di test e che sarà anticipata dalla pubblicazione della nota di rilascio completa.

Le informazioni condivise qualche giorno fa sono soltanto una parte delle novità che saranno introdotte in Cyberpunk 2077 dalla patch 1.2, che si spera sistemi la gran parte dei problemi residui del gioco.

Nonostante sia passato qualche mese dal lancio, Cyberpunk 2077 riesce ancora a far parlare di sé, in questo caso per il ritardo nella pubblicazione della patch promessa per marzo.

Molti iniziano a chiedersi se ce la farà a recuperare il terreno perduto, visti anche i numeri non proprio esaltanti fatti in questi primi tre mesi del 2021. Nel frattempo, se vi interessa, potete acquistarlo in sconto su GOG per i saldi primaverili.

Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Stadia. È giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S, in attesa del lancio delle versioni specifiche.