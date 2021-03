Cyberpunk 2077: in video le novità della patch 1.2, tra polizia e glitch

A questo indirizzo troverete il post originale che, per comodità, vi riportiamo per intero qua sotto.

COSA C'È DI NUOVO A NIGHT CITY? [APPROFONDIMENTO SULLO SVILUPPO DELLA PATCH 1.2]

Benvenuti a questa edizione speciale di N54 News, che porta notizie di Night City a tutti i cittadini lontani da casa! Restate con noi, se volete conoscere alcune delle novità in arrivo. Sono Gillean Jordan e questo è quello che vi aspetta a Night City:

Reazione del Team NCPD troppo rapida?

Avete capito bene! La squadra di pronto intervento dell'NCPD è sotto accusa da parte dei cittadini preoccupati e delle corporazioni. Le strategie d'intervento rapido recentemente adottate hanno dato parecchi grattacapi ai mercenari che osavano puntare un'arma contro qualcuno, ma ora saranno mitigate per lasciare un po' di respiro alla controparte.

Ciò che doveva far sentire al sicuro i cittadini di Night City ha finito per causare un crollo della fiducia pubblica negli agenti dell'NCPD.

"L'altro giorno Jake, un mio choom, era in uno scontro a fuoco contro i Tyger Claws, quando ha sbagliato mira colpendo un pedone dall'altra parte della strada. In un attimo, l'NCPD l'ha accerchiato e l'ha steso. È come se fossero apparsi dal nulla proprio dietro di lui! Per me è un intervento troppo rapido per un omicidio involontario!" -Mike da Kabuki, 28 anni

Opinioni della comunità locale a parte, l'efficienza dell'NCPD ha scosso le fondamenta del mercato della sicurezza corporativa.

"La sicurezza personale a Night City è sempre stata la nostra priorità. La recente impennata di efficienza dell'NCPD potrebbe sembrare un passo avanti, ma non lo è. Sconvolgere il fragile equilibrio del settore della sicurezza potrebbe ben presto risultare nella cancellazione di molte iscrizioni ai servizi di protezione da parte dei cittadini, lasciando campo libero a bande e terroristi." -Andrey Fomin, responsabile PR Militech

Comunque lo si consideri, sembra che il cambiamento sarà ben accetto. Abbiamo chiesto ai nostri esperti di analizzare la situazione:

"Questo è un primo, importante, intervento sul comportamento della polizia nel gioco. Dovrebbe ridurre il problema di PNG che appaiono alle spalle del giocatore e dare l'impressione che la polizia impieghi un po' di tempo ad arrivare sulla scena del crimine, dopo che questo è stato segnalato. Abbiamo inoltre aggiunto un'unità drone da ricognizione, per dare la sensazione che la polizia stia valutando la situazione." - Patryk, capo progettista dinamiche di gioco, e Łukasz, capo progettista tecnico

Statistiche di omicidi stradali più alte di sempre

Guardare a sinistra, poi a destra, poi di nuovo a sinistra... e correre, se si tiene alla propria pelle. Con gli obitori pieni di vittime di omicidi stradali, è diventato statisticamente più sicuro passeggiare al mercato di Kabuki sfoggiando cyberware nuovo di pacca, che attraversare alcuni degli incroci a Night City. Il consiglio cittadino ha approvato il progetto di legge che obbliga i produttori di veicoli ad aggiornare i loro firmware di guida.

Presto, l'aggiornamento automatico consentirà una sincronizzazione migliore tra il sistema CrystalDome e i veicoli, risultando in un'esperienza di guida più fluida anche quando il segnale dell'immagine salta qualche fotogramma.

Inoltre, gli automobilisti potranno personalizzare più accuratamente la propria esperienza di guida regolando i limiti di sensibilità come preferiscono, dando il dovuto respiro alle compagnie assicurative.

Sarà un cambiamento positivo o causerà irreparabili disagi economici a obitori, netturbini e carrozzieri? Ecco l'opinione del nostro esperto:

"Analizzando il riscontro sul nostro modello di guida, abbiamo notato che molti giocatori hanno incontrato difficoltà con la rapidità di sterzata. La maggior parte delle opinioni negative sono provenute dai giocatori che utilizzavano la tastiera su PC o sulle piattaforme con frequenza di aggiornamento bassa (perlopiù, le console in versione base) ed erano incentrate sulla difficoltà di restare in carreggiata o problemi simili.

Ora, abbiamo implementato un cursore per la sensibilità di sterzata nel menu delle opzioni. Questo permette di ridurre la rapidità di sterzata per tutti i veicoli e tutti i dispositivi di input, senza influenzare il raggio massimo di sterzata.

A frequenze di fotogrammi basse, le auto erano più difficili da controllare. Abbiamo ricondotto il problema a una parte di codice che non risultava in grado di gestire correttamente i cambiamenti estremi nella frequenza di fotogrammi. La rapidità di sterzata è ora coerente da 20 a 60+ FPS.

Infine, abbiamo apportato delle modifiche ad alcuni modelli di veicoli specifici, che risultavano troppo scattosi a frequenze di fotogrammi basse, inclusa la Archer Hella del giocatore." -Séamus, tecnico senior veicoli

Rock&Roll per piloti

No, non è un nuovo genere musicale! Il nuovo sottosistema per veicoli Rock&Roll permetterà agli sfortunati piloti di auto da gara che hanno sbagliato una curva e sono finiti contro un cumulo di spazzatura di tornare rapidamente in pista. Il sistema permetterà ai piloti di ruotare o di inclinare il proprio veicolo avanti e indietro per ritrovare aderenza.

Sono finiti i giorni in cui si abbandonavano i veicoli in mezzo alla città perché le cose sfuggivano di mano. Gli incidenti succedono e andare di fretta non è un crimine! Ora, se qualcuno appare dal nulla quando state passando con il semaforo rosso, riuscirete comunque ad arrivare in tempo al vostro appuntamento lasciando che l'assicurazione si occupi della scocciatura.

Non siete sicuri di avere bisogno di installare il sottosistema sul vostro veicolo? Lasciatevi convincere dal nostro esperto:

"In alcuni casi, i nostri veicoli possono arenarsi o incastrarsi contro alcuni oggetti di Night City. Abbiamo implementato una funzione di "sblocco" che si attiva quando accelerate senza muovervi. Tenendo premuto l'acceleratore, ora potete far oscillare il veicolo avanti o indietro e ruotarlo a destra o sinistra." -Séamus, tecnico senior veicoli

Aggiorna i driver del tuo neuroprocessore o muori

Non è uno scherzo! Piovono persone a Night City e non per i motivi che pensereste. Solo nell'ultimo mese, le autorità hanno registrato quasi 4.000 incidenti fatali provocati dal glitch di un neuroprocessore che faceva schivare gli utenti senza che questi lo volessero. La casa produttrice si prepara a rilasciare un aggiornamento per risolvere il problema.

Secondo il nostro sondaggio, oltre il 30% dei cittadini di Night City ha sperimentato un'esigenza irrefrenabile di balzare in avanti senza motivo e la maggioranza delle persone interessate ha rivelato di essere stata in pericolo di cadere da un luogo elevato. La casa produttrice sostiene che il glitch sia causato da una mancanza di sincronizzazione perfetta tra i pattern cerebrali dell'utente e il neuroprocessore.

L'aggiornamento permetterà agli utenti di personalizzare più accuratamente i propri chip e di sincronizzare la risposta del software con i propri pattern neurali. Oltre a risolvere il problema delle schivate improvvise, ciò significa che per tutti sarà più facile muoversi e usare il chip, a prescindere dalla propria manualità, abilità o preferenza personale.

Cosa significano queste migliorie in parole povere? Il nostro esperto fornisce una spiegazione:

"La schivata eseguita premendo due volte un comando di movimento può essere disattivata nelle impostazioni dei comandi. Le schivate possono comunque essere eseguite premendo due volte il comando Abbassati (sì/no), assegnato in modo predefinito al tasto C della tastiera.

Dovrebbe risultare più agevole spostare i comandi WASD sulla tastiera. Restano ancora da migliorare alcune assegnazioni di comandi, che correggeremo con i prossimi aggiornamenti." -Wojtek, programmatore strumenti.

Grazie per esservi sintonizzati per questo episodio di "Cosa c'è di nuovo a Night City". Alla prossima.