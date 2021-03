Rustler: trailer d'annuncio per PS5 e PS4 di "Grand Theft Horse"

Justu Games ha annunciato con un trailer che Rustler arriverà entro la fine dell'anno anche su PS5 e PlayStation 4. Il gioco, conosciuto anche come Grand Theft Horse per la sua somiglianza con i primi due GTA, è disponibile da un mese su Steam in Accesso Anticipato.

In Rustler interpreterete un Tipo (guy) piuttosto violento, testardo e incline a sbronzarsi. Il problema è che Guy si è messo in testa di vincere il Gran Torneo che i nobili stanno organizzando. Il motivo: sposare la principessa che è messa in palio come premio.

La strada per la vittoria sarà, ovviamente, irta di pericoli, tanto che Guy dovrà imparare le Arti Marziali Medioevali (MMA), impersonare folli personaggi, rubare cavalli e via dicendo. Il tutto con le guardie del villaggio che non saranno sicuramente felici di fargli fare tutto quello che vuole e lo inseguiranno con davvero cattive intenzioni.

Per raggiungere il suo obiettivo Guy non esiterà a picchiare, rubare e truffare, in pieno stile GTA. Come il nostro provato della versione early access di Rustler sottolinea, il gioco di Justu Games ha davvero tanto in comune coi primi due GTA isometrici. Da qui il soprannome "Grand Theft Horse".

Nonostante sia già in accesso anticipato su Steam, non c'è ancora una data di uscita ufficiale né per la versione PC né tantomeno per quella console. Jutsu Games prevede, comunque, di riuscire a pubblicare il gioco entro a fine dell'anno.