Star Wars Jedi: Fallen Order per PS5 e Xbox Series X|S classificato in Germania

Star Wars Jedi: Fallen Order è stato classificato in Germania nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S, non ancora annunciate ufficialmente da Electronic Arts.

Dopo l'aggiornamento che migliora risoluzione e frame rate di Star Wars Jedi: Fallen Order su PS5 e Xbox Series X|S, sembra dunque che l'action adventure sviluppato da Respawn Entertainment riceverà anche un'edizione next-gen "pura".

Pubblicato nel novembre del 2019 su PC, PS4 e Xbox One, il gioco racconta le avventure di Cal Kestis, un padawan sfuggito per miracolo al massacro dei Jedi e rifugiatosi su di un pianeta-discarica per nascondersi dalle forze dell'Impero.

Quando tuttavia viene scoperto dalle truppe guidate dalla temibile Seconda Sorella, Cal trova l'aiuto di due combattenti della Resistenza che gli rivelano l'esistenza di una mappa per trovare dei giovani che possano ricostituire l'ordine Jedi.

Star Wars Jedi: Fallen Order arriverà dunque in maniera ufficiale anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S? Speriamo di vedere un annuncio da parte di Electronic Arts a breve.