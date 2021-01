Star Wars Jedi: Fallen Order su PS5 e Xbox Series X|S, aggiornamento migliora risoluzione e frame-rate

Star Wars Jedi: Fallen Order su PS5 e Xbox Series X|S ottiene in queste ore un nuovo aggiornamento specificamente studiato per le piattaforme next gen, in grado di migliorare risoluzione e frame-rate sulle varie console.

L'update è ovviamente gratuito per tutti coloro che possiedono Star Wars Jedi: Fallen Order (o che l'hanno scaricato attraverso Game Pass o EA Play) e si basa su una ottimizzazione generale del gioco per gli hardware delle console next gen migliorandone grafica e performance.

Nella fattispecie, sono stati migliorati frame-rate generale su tutte le console, aumentato il range per la risoluzione dinamica migliorando dunque la resa grafica e innalzata la risoluzione del post-processing, quest'ultimo aspetto non toccato invece su Xbox Series S.

Xbox Series X in performance mode ha ora il frame-rate fisso sui 60 fps, con una risoluzione dinamica che spazia da 1080p a 1440p, mentre la modalità normale (non performance) ha il post-processing incrementato a 4K e risoluzione dinamica che va da 1512p a 2160p.

Su PS5, il frame-rate è stato portato a 60 fps, il post-processing è stato incrementato a 1440p e la risoluzione dinamica è stata disabilitata, introducendo invece una risoluzione fissa a 1200p rispetto al range da 810 a 1080p che era visibile in precedenza.

Su Xbox Series S è stato invece solo incrementato il frame-rate a 60 fps rispetto ai 45 fps medi registrati in precedenza. È evidente che Xbox Series X è la console che ha goduto dei maggiori miglioramenti con questo aggiornamento, probabilmente grazie anche a una gestione più complessa e profonda della retrocompatibilità. Nel frattempo, il gioco rientra ora sotto l'etichetta LucasFilm Games, recentemente riesumata da Disney e LucasFilm per i progetti videoludici legati a Star Wars.