PS5: messaggi all'interno dei giochi come in Dark Souls? Spunta un brevetto

Sony ha registrato un brevetto che aggiungerebbe a ogni gioco PS5 una feature di Dark Souls. Di cosa parliamo? Della possibilità di inserire messaggi all'interno dei giochi così da comunicare con altri giocatori sconosciuti.

Il brevetto è classificato come "posizionamento di informazioni utente all'interno di uno spazio di gioco". Si tratterebbe in pratica di una sorta di tag in-game per PS5 che "introduce una dimensione aggiuntiva per la partecipazione della community sia nei giochi single player che multigiocatore". I giocatori potrebbero inviare messaggi di testo, immagini, clip audio in specifiche aree o durante specifici eventi. Il brevetto prende già in considerazione un sistema di controllo per evitare l'utilizzo di parole sconvenienti.

Come detto, sarebbe una sorta di evoluzione dei messaggi di Dark Souls: questi ultimi possono essere composti solo con parole predefinite e, quindi, spesso risultano poco chiari e interessanti. La funzione di PS5 suggerita dal brevetto, invece, concederebbe maggiore libertà.

Ovviamente è solo un brevetto: la maggior parte non viene poi realmente tramutata in reali funzioni di gioco. In questo caso, ad esempio, ci potrebbero essere alcuni problemi, uno dei più banali il rischio di spoiler. Un sistema di votazione/segnalazione permetterebbe di eliminare commenti sgraditi, ma qualcuno ne sarebbe comunque vittima.

Di certo, inoltre, una funzione di questo tipo non potrebbe essere obbligatoria per tutti i giochi: alcuni sviluppatori potrebbero non gradire l'inserimento di messaggi nel proprio gioco, per i motivi più disparati. Si tratta però di un'idea interessante che dimostra che Sony è sempre pronta a innovare e che è sempre alla ricerca di novità in ambito social per PS5.

