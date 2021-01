Super Mario Bros. 35: dovremo battere 3.5 milioni di Bowser per vincere un premio

Super Mario Bros. 35 non è il tipico gioco di Super Mario, ma rimane comunque un gioco di Super Mario e i fan della saga si stanno divertendo a sconfiggere il vecchio Bowser come sempre. Ora, Nintendo sfida i propri giocatori con un nuovo obbiettivo a tempo per il battle royale: si dovrà sconfiggere 3.5 milioni di Bowser. Siete pronti?

Ovviamente non si tratta di un obbiettivo per singolo giocatore, ma per la totalità dei fan di Super Mario Bros. 35. Il tempo limite è le 08:00 del 26 gennaio (ovvero le 11:00 pm PT) e avrà inizio alla stessa ora del 19 gennaio. Per fare in modo che questo traguardo venga superato, inoltre, sarà attiva la Special Battle che includerà "opportunità aggiuntive" di scontrarsi con Bowser.

Nel caso nel quale si raggiungano i 3.5 milioni di Bowser sconfitti all'interno di Super Mario Bros. 35, chiunque abbia sconfitto almeno un singolo Bowser nell'arco della settimana della sfida riceverà 350 Punti di Platino per My Nintendo. Vi ricordiamo che i Punti di Platino possono essere utilizzati per sbloccare alcune ricompense, come sfondi dedicati al mondo Nintendo.

Inoltre, ci saranno altre due sfide, ma per il momento non è stata data alcuna informazioni a riguardo. Dovremo attendere prima di sapere esattamente di cosa si tratterà. Il premio non è di certo incredibile, ma è un modo carino per spingere i giocatori a popolare il battle royale.

Inoltre, vi segnaliamo Nintendo Switch in Edizione Speciale Mario rossa e blu annunciata da Nintendo. infine, vi ricordiamo che potete vedere il nuovo trailer di Super Mario 3D World + Bowser's Fury che svela la furia di Bowser.