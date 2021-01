Arkhane è al lavoro su un gioco fantasy secondo il profilo di una sviluppatrice

Pochi giorni fa abbiamo scoperto che Harvey Smith, director presso Arkane Studios, è al lavoro su un nuovo gioco con il team di Austin, mentre quello di Lyon si occupa di Deathloop. Purtroppo, non avevamo vere informazioni ufficiali riguardo a questo nuovo progetto, ma ora spuntano nuove informazioni che ci permettono di affermare che si tratterà di un'opera fantasy.

Il profilo LinkedIn di Lisa Charriere, senior VFX artist presso Arkane Studio, ha infatti segnalato che la compagnia è al lavoro su "un progetto non annunciato in Unreal 4 (fantasy)". Anche questo non ci dice molto, ma possiamo cominciare a escludere un nuovo Prey: si tratta infatti di un gioco prettamente sci-fi. Più credibile che si tratti di Dishonored che conta più capitoli e ha certamente ottenuto un maggiore successo.

Interessante anche la scelta del motore grafico. L'originale Dishonored era sviluppato con Unreal Engine 3, ma il secondo capitolo della serie è stato creato con il motore grafico Void, di proprietà di Arkane ma creato sulla base dell'id Tech di id Software. L'Unreal Engine 4 potrebbe portare vari vantaggi grazie alla sua scalabilità.

Attualmente Arkane Austin deve ancora commentare la questione e tutto quello che è stato condiviso sono le parole di Smith. Sarà interessante anche capire se questi nuovi progetti saranno esclusivi di Microsoft o se si opterà per una pubblicazione su altre piattaforme.

Microsoft e Bethesda sono perfette insieme, secondo il director di Arkane Studios: speriamo di vedere presto i frutti di questa nuova collaborazione.