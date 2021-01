Halo Infinite: niente Battle Royale ma Big Team Battle 2.0, veicoli e altro, per un insider

Halo Infinite è ancora in piena lavorazione dopo il famoso posticipo che l'ha spostato all'autunno del 2021, ma qualche informazione sembra trapelare da parte di un insider che ha raccontato qualcosa del multiplayer, nel quale probabilmente non sarà presente una Battle Royale ma che dovrebbe contenere una modalità Big Team Battle 2.0, oltre a battaglie ampie con veicoli e altre caratteristiche.

L'insider in questione è Klobrille, che in passato si è rivelato piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni relative a Microsoft e Xbox, dunque possiamo provare a prendere in considerazione le sue affermazioni, anche perché essendo ancora piuttosto vaghe hanno più possibilità di colpire nel segno.

"So che non ci sarà una modalità Battle Royale", ha detto chiaramente l'insider in questione, riferendo peraltro, a chi chiedeva come mai non sia prevista una tale possibilità, che Halo è stata in origine una serie caratterizzata dalla capacità di stabilire dei trend nel multiplayer, non seguirli, e 343 Industries vuole essere fedele allo spirito originale anche in questo senso.

Tuttavia, la modalità Forgia sarà enormemente espansa in Halo Infinite, dunque probabilmente se i giocatori vorranno una modalità Battle Royale potranno probabilmente costruirsela da soli attraverso Forge.

Tra le altre caratteristiche del multiplayer, le battaglie su larga scala saranno comunque presenti con una modalità identificata al momento come "Big Team Battle 2.0", ovvero un'evoluzione della battaglia a squadre probabilmente ampliata in termini di quantità di giocatori possibili sulla mappa.

A questo si aggiungerà un combattimento migliorato tra veicoli e la possibilità di spawning di squadre di combattenti anche attraverso il lancio di questi attraverso i Pelican in partita.

Nel frattempo restiamo in attesa di informazioni ufficiali su Halo Infinite, ora che sappiamo che il 2021 sarà un grande anno per il franchise ma l'attesa è ancora alquanto lunga. In ogni caso, Microsoft ha confermato che il gioco uscirà anche su Xbox One.