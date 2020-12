Halo Infinite: il 2021 sarà un grande anno per il franchise

Il 2021 sarà un grande anno per il fanchise Halo e Halo Infinite, questa la promessa di Bonnie Ross, fondatrice e capo di 343 Industries, fatta in occasione delle festività natalizie. Probabilmente il suo scopo era quello di rassicurare tutti i fan di Halo prima dell'arrivo del nuovo anno, obiettivo pienamente raggiunto.

Stando alla Ross, 343 Industries punta a lanciare un gioco speciale, quello che i fan di Xbox meritano, e non vede l'ora di poter condividere i progressi fatti nello sviluppo. Purtroppo non ha specificato quando torneremo a vedere Halo Infinite in azione, ma considerando che uscirà entro l'autunno 2021, sicuramente non mancheranno novità nei prossimi mesi.

La Ross ha quindi ringraziato i giocatori per la loro pazienza e comprensione, nonché per il supporto dato al team di sviluppo, che negli ultimi mesi ha fatto dei progressi enormi, come visibile nel recente post sul blog ufficiale del franchise.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X e Series S e PC.