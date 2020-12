Call Of Duty Warzone: tutte le novità della Stagione 1

Ripercorriamo tutte le novità inserite in questa prima stagione di Call Of Duty Warzone, in parte provenienti dal recente Black Ops Cold War.

Dopo una lunga attesa e qualche piccolo rinvio è finalmente disponibile la Stagione 1 di Call Of Duty Warzone. L'arrivo sul mercato di Call Of Duty: Black Ops Cold War è stata un'ottima occasione per portare sostanziali novità anche nel popolare battle royale free-to-play. Inoltre, Activision ha unificato il sistema a livelli dei due videogiochi, in modo che tutti i progressi del Battle Pass e livello giocatore siano strettamente collegati. Insomma le due esperienze di gioco si uniscono in questo inizio di Stagione 1, offrendo ai giocatori tanti motivi per i quali ritornare nelle vaste aree di Verdansk o visitare la nuova mappa di Rebirth Island. Per aumentare ulteriormente la varietà del gameplay e la personalizzazione del nostro equipaggiamento, sono state incluse numerose armi, accessori e serie di uccisioni direttamente dall'arsenale di Black Ops Cold War. Non potevano mancare nemmeno nuovi operatori, skin ed altri oggetti estetici. Andiamo dunque a scoprire tutte le novità di Call Of Duty Warzone arrivate con l'inizio della Stagione 1, affinché possiate essere ben preparati per dominare i match nel popolare battle royale.

Battle Pass e progressione L'inizio di una nuova stagione è sempre stato associato all'arrivo di un nuovo Battle Pass. Per chi non lo sapesse, si tratta di una barra di progressione parallela a quella del livello giocatore. Semplicemente giocando a Call Of Duty Warzone avanzerete sia con il livello giocatore che con quello del Battle Pass. Da poco però è disponibile un'importante novità: la progressione è strettamente legata a quella di Call Of Duty Black Ops Cold War. Il vostro livello avanzerà infatti sia se giocate all'ultimo capitolo della serie che al free-to-play con ricompense comuni pure per quanto riguarda il Battle Pass. Anche la progressione delle armi presenti in entrambi videogiochi è unica. Se quindi volete livellare velocemente il vostro equipaggiamento, vi consigliamo di farlo nelle rapide partite multiplayer di Black Ops Cold War per poi portare il vostro arsenale potenziato direttamente a Verdansk. Il nuovo Battle Pass può essere acquistato per 1.000 CP (quindi con un costo di circa 10€) ed offre numerosi contenuti aggiunti. Tra questi vogliamo segnalarvi la potentissima mitraglietta MAC-10, disponibile gratuitamente arrivati al livello 15. In totale abbiamo 100 livelli del Battle Pass nel quale sbloccheremo oggetti anche senza investire denaro. Ci sono infatti tante skin, emblemi, orologi, biglietti da visita e anche parecchi nuovi operatori. Alla lista dei personaggi giocabili si aggiungono infatti quelli di Black Ops Cold War come Adler ed il nuovo cattivo di turno Stitch. Inoltre sono state aggiunge nuove skin per gli operatori Woods e Park, così come altri già presenti nelle precedenti versioni di Warzone.

Rebirth Island Forse la novità più importante di questa Stagione 1 di Warzone è l'aggiunta della nuova mappa di Rebirth Island. Si tratta di una piccola isola in grado di ospitare match da 45 giocatori in un'unica modalità battle royale a terzetti. La mappa è veramente molto ristretta e gli scontri a fuoco sono praticamente garantiti dall'inizio alla fine della partita. A terra troveremo facilmente delle armi di buon livello ed il nostro equipaggiamento ci verrà fornito abbastanza in fretta dall'approvvigionamento automatico. Il tutto è stato quindi pensato per intensificare l'azione e rendere le partite molto più avvincenti, senza troppi tempi morti come i lunghi spostamenti a Verdansk. La vera novità di questa mappa è l'assenza del Gulag. Nelle prime fasi della partita ogni giocatore ucciso dovrà semplicemente attendere un timer per rientrare in partita. Man mano che si procedere nel match, il tempo di attesa per il ritorno in partita aumenterà a meno che i nostri compagni non ammazzino qualche avversario in partita. Se però tutti i tre giocatori del team muoiono prima che qualcuno possa ritornare, il match per loro è automaticamente finito. Una volta arrivati alle fasi finali del match, quando il cerchio di sopravvivenza inizia ad essere piuttosto ristretto, la meccanica del ritorno automatico viene definitivamente bloccata. Da questo punto in poi, se vogliamo riavere i nostri compagni caduti al nostro fianco, dovremo acquistarli tramite i negozi sul campo, come eravamo abituati a farlo nel classico battle royale. Per incentivare i videogiocatori ad esplorare la nuova Rebirth Island sono state create delle apposite sfide ed obiettivi a tempo limitato. Se riuscirete a compiere tutte le task richieste otterrete due progetti leggendari esclusivi, oltre che una serie di skin ed elementi estetici.