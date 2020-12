Retrospettiva 2016, transizione e rivoluzione a braccetto

Ovviamente, analizzare nel dettaglio ogni singolo gioco rilasciato e ogni singolo evento dell'anno 2016 sarebbe proibitivo, oltre che estremamente noioso da leggere. Il nostro obbiettivo è quindi stato quello di fare una raccolta dei momenti salienti , citando i giochi più importanti e gli annunci che più hanno segnato quei dodici mesi, in positivo ma anche in negativo.

Il 2020 è quasi concluso e, per noi videogiocatori, questo è un grande simbolo. Si tratta infatti dell' "ultimo anno" della generazione PS4/Xbox One. Certo, il passaggio della staffetta sarà questa volta molto più lento e graduale, con grandi giochi molto attesi ancora in arrivo sulla vecchia generazione oltre che su next-gen. Nondimeno, possiamo sfruttare l'occasione per guardare indietro e rianalizzare la decade appena conclusa. In questa retrospettiva andremo a indagare precisamente l'anno 2016 .

I videogiochi

Partiamo quindi subito con ciò che più interessa a noi videogiocatori: i giochi. Il 2016 è stato un anno intenso sia per i le produzioni AAA, oramai nel vivo della generazione PS4 e Xbox One, sia che per gli indie.

I AAA che non dimentichi

Possiamo citare infatti alcune grandi esclusive PlayStation come Uncharted 4: Fine di un Ladro, ovvero l'addio (?) di Nathan Drake (ma non della saga, visto l'arrivo de L'eredità perduta), ma anche il ritorno di Ratchet & Clank con un remake del primo capitolo (e tanto di film) e l'arrivo di un gioco che per anni era quasi diventato un vaporware, The Last Guardian.

Anche Xbox si è difesa, con Forza Horizon 3, ma sono soprattutto le terze parti ad aver piazzato sul mercato nomi di peso come Persona 5, Overwatch e No Man's Sky, opere che ancora adesso, a fine 2020, sono più che attuali tra aggiornamenti e nuove versioni. Come non citare poi Dark Souls III, la massiccia opera di Miyazaki che ha messo un punto al suo souls-like più famoso e ha ottenuto consensi da ogni dove. All'altro angolo, invece, troviamo Final Fantasy XV che ha causato discussioni accese tra i fan e che probabilmente ancora adesso non si sono interrotte.

Indipendente e vincente

Come detto, però, il 2016 è stato un anno importante anche per le produzioni indipendenti. I creatori di Limbo sono tornati con Inside il quale, in un panorama indie molto più ampio e complesso, non ha lasciato il segno come il suo predecessore ma è comunque stato in grado di regalare un'esperienza unica e coinvolgente. Parliamo però anche di Owlboy, che ha richiesto ben nove anni di sviluppo, ma che ha saputo regalare una delle esperienze adventure-platform migliori dell'intero panorama. Non dimentichiamo, però, Darkest Dungeon, un'esperienza senza pietà, e Stardew Valley, un Harvest Moon-like realizzato da una singola persona che ha venduto più di 10 milioni di copie (dati di gennaio 2020).

Pokémon GO: il terremoto

Il 2016 è però stato soprattutto l'anno di una grande rivoluzione: Pokémon GO. L'amato e odiato gioco di Niantic e The Pokémon Company ha fatto sbarcare le creaturine tascabili di Game Freak in formato Realtà Aumentata, conquistando il mondo. Un successo duraturo visto che, nel 2020, Pokémon GO ha generato 1,2 miliardi di dollari, ottenendo la terza posizione dei giochi più remunerativi. Nel 2016, però, il vero raggiungimento di Pokémon GO è stato quello di aver fatto girare la testa a tutte le grandi compagnie che si sono lanciate all'inseguimento, portando anni dopo al rilascio di molteplici opere simili, come Harry Potter: Wizards Unite.

La stessa saga principale, volendo cavalcare l'onda e attirare a sé nuovo pubblico, rilascerà nel 2018 Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!, che mescolerà la struttura classica della serie con la semplicità di Pokémon GO. Pokémon GO è quindi il gioco più significativo del 2016, soprattutto per le conseguenze a lungo termine che ha generato.