League of Legends: Macko Esports ha vinto il PG Nationals Spring Split 2021 battendo i Mkers

Macko Esports ha vinto la finalissima dei PG Nationals Spring Split 2021 di League of Legends battendo i Mkers per 3-1 in un'acceso scontro giocato di fronte a migliaia di persone. Si è trattata della quarta edizione della competizione più importante a livello nazionale dedicata al MOBA per eccellenza giunge al termine dopo uno scontro senza esclusione di colpi tra Mkers e Macko Esports, che sono riusciti ad aggiudicarsi il titolo di campioni.

Domenica sul canale Twitch ufficiale di PG Esports è andato in onda lo show dedicato alle fasi finali, culminato con la sfida al vertice tra Mkers e Macko Esports, ormai solide realtà del panorama competitivo italiano e non solo, che hanno messo in scena una serie di match al cardiopalma sfidandosi sul campo di battaglia di League of Legends per stabilire chi è il team più forte d'Italia.

Quest'anno si può proprio dire che sia stata una finale di livello davvero elevato, che ha visto alla fine trionfare Macko Esports con un netto, ma non scontato, punteggio di 3-1 ai danni dei celebri Mkers. L'evento è stato un successo non solo dal punto di vista esportivo, ma anche per quanto riguarda la risposta del pubblico italiano, che ha fatto registrare numeri davvero notevoli in termini di partecipazione, con ben 6500 spettatori simultanei e 52000 spettatori unici connessi al canale Twitch ufficiale di PG Esports per supportare i propri beniamini.

Il 21 marzo è stata per tutti gli appassionati di esport una giornata assolutamente memorabile, che ha visto protagonisti i migliori esponenti della scena competitiva italiana dell'amatissimo MOBA di casa Riot Games. Chi si fosse perso lo spettacolo offerto dalla finale, però, non si disperi: è possibile, infatti, rivivere in ogni momento del match attraverso i contenuti presenti sull'account Twitter ufficiale di PG Esports, oltre che godersi il video dedicato all'MVP della competizione, titolo meritatamente portato a casa da CBOI, vero e proprio trascinatore dei campioni Macko Esports.

Lo scopo principale del League of Legends PG Nationals è quello di dare maggiore visibilità possibile alle squadre italiane, offrendo loro la possibilità di competere a livello ufficiale alle European Regional League di Riot Games. PG Esports continua a investire in questo campionato nazionale in modo da dare più possibile supporto a tutti i team partecipanti: un impegno che, nel tempo, sta giovando incredibilmente allo sviluppo dell'intero fenomeno esport nel nostro Paese.