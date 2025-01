League of Legends presenta la Stagione 1 del 2025 con un trailer cinematografico

League of Legends ha presentato la Stagione 1 del 2025 con uno spettacolare trailer cinematografico : intitolato "Welcome to Noxus", il video è stato realizzato da Fortiche, lo studio d'animazione francese autore della serie Arcane.

Grande atmosfera

Alla luce dei tanti cambiamenti in arrivo nel 2025 per League of Legends, il trailer cinematografico si pone come un vero e proprio gioiello visivo che cattura l'essenza stessa di Noxus e ci immerge in un mondo dove l'onore è un lusso e la sopravvivenza è l'unica legge.

Seguendo le vicende di alcuni dei campioni più carismatici di League of Legends, nelle sequenze realizzate dallo studio francese Fortiche assistiamo a duelli epici, tradimenti inaspettati e rivelazioni sconvolgenti.

La colonna sonora originale, composta dalla talentuosa artista austriaca TEYA, aggiunge un tocco di malinconia e di potenza, sottolineando la complessità dei personaggi e l'atmosfera cupa e opprimente dell'impero.

Cosa ci attende nella Stagione 1 del 2025 di League of Legends? Lo scopriremo a partire dal 9 gennaio, alle 21.00 ora italiana, quando l'aggiornamento sarà disponibile ufficialmente.