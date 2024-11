League of Legends: Riot presenta i tanti cambiamenti in arrivo nel 2025

Tanti cambiamenti sono in arrivo nel 2025 per League of Legends a cominciare da una nuova struttura stagionale. Questi nuovi blocchi di bilanciamenti e contenuti dureranno quattro mesi e vedranno otto aggiornamenti (uno ogni due settimane) ciascuno. La grande novità, frutto delle lezioni imparate con Arcane, è che ogni stagione ruoterà attorno a un tema specifico e a determinati campioni provenienti da diverse regioni di Runeterra, tutti collegati a un medesimo arco narrativo annuale. "Insieme al feedback dei giocatori, questa struttura influenzerà la maggior parte dei contenuti in arrivo nel 2025, come aggiornamenti al gameplay, modalità, minigiochi e campioni, che saranno aderenti al tema di ciascuna stagione" ha detto Pu Liu, game director di League of Legends. Il lancio dei nuovi campioni, per esempio, sarà intrinsecamente legato al motivo della stagione. Quello stagionale, però, non sarà un vincolo a ogni singolo aspetto del gioco, ci sarà spazio anche per altre linee cosmetiche non legate al tema di quel particolare periodo. Arcane, poi, ha influenzato anche l'approccio estetico futuro di LoL. Durante la prima stagione della serie di Netflix, per esempio, Caitlyn ha ricevuto un aggiornamento grafico per allineare il suo look a quello della serie di Fortiche Production. Dopo l'uscita della seconda stagione, sarà Viktor il beneficiario di un aggiornamento simile che coinvolgerà sia il suo aspetto sia le sue abilità. Il nuovo look, già disponibile sul PBE, include nuove illustrazioni e una rivisitazione della storia del personaggio, avvicinandolo così alla versione che i fan hanno conosciuto nella serie TV. La rielaborazione conserva in gran parte gli elementi fondamentali del suo gameplay, a eccezione di una leggera modifica funzionale e tematica alla sua suprema, che diventerà più ampia con ogni uccisione fino al termine della sua durata.

La stagione 1 e l’arrivo di Atakhan, il portatore di rovina La Stagione Uno porterà i giocatori nella regione di Noxus e avrà come protagonisti i campioni di questo spietato impero e verrà introdotta a gennaio da un nuovo filmato. La novità più importante di tutto il 2025 (per come influenzerà il flusso di gioco) sarà Atakhan, il portatore di rovina, un nuovo mostro della giungla epico attirato da morte e distruzione, in pura tradizione noxiana. Atakhan apparirà una volta per partita dopo 20 minuti di gioco sul lato superiore o inferiore della mappa, a seconda di quale dei due ha visto la maggiore quantità di danni e di uccisioni entro il 14° minuto di gioco. Per indicare dove apparirà Atakhan, la sua arena comparirà sulla Landa, alterando permanentemente la mappa con due nuovi muri. Il posizionamento dell'arena di Atakhan altererà permanentemente la struttura della mappa di gioco Inoltre, l'influenza oscura di Atakhan farà crescere periodicamente delle Rose di sangue in aree in cui sono stati uccisi dei campioni. Per ciascuna rosa raccolta, ogni squadra otterrà una piccola quantità di punti esperienza (PE) e un buff di forza adattiva che si accumula in maniera permanente. Atakhan ha due diverse forme: della rovina e vorace. Le partite con più azione (in cui ci sono più eliminazioni e danni inflitti) genereranno Atakhan della rovina, che conferisce Petali di sangue alla squadra che gli infligge il colpo di grazia e crea nell'area un boschetto di Rose di sangue che chiunque può raccogliere. Inoltre, uccidere Atakhan della rovina conferisce un aumento degli effetti di tutte le ricompense dei mostri epici. Atakhan vorace, invece, apparirà nelle partite con meno azione e conferirà alla squadra che lo uccide un buff chiamato Rinascita (utilizzabile una sola volta) il cui effetto rianima il possessore quando subisce danni letali. Come conseguenza dell'aggiunta di Atakhan alla Landa degli evocatori, la comparsa del Messaggero della Landa e del Barone Nashor slitterà rispettivamente al 16° e al 25° minuto di gioco. Una modifica di questo calibro è destinata a cambiare radicalmente le strategie di gioco, soprattutto ad alti livelli. Le due forme di Atakhan, quale arriverà nella Landa dipende dal numero di uccisioni e danni inflitti Atakhan, come le altre aggiunte al gameplay che vedremo a breve, non è una meccanica stagionale. Gli sviluppatori di Riot hanno più volte sottolineato che il piano è di farlo restare anche dopo la fine di questa prima stagione e di questo anno competitivo. "L'obiettivo principale di Atakhan è di creare maggior varietà nelle fasi di metà e fine partita" ha detto Chris Roberts, producer di LoL. "Sappiamo che questo introdurrà un ulteriore livello di complessità ma LoL è un gioco complesso e queste modifiche sono pensate per i nostri giocatori più affezionati".

Ancora più modifiche al gameplay Con l'arrivo della prima stagione, Noxus invaderà la Landa degli Evocatori con colorazioni, decorazioni e nuove meccaniche di gioco, tra cui oggetti e rune, con l'obiettivo dichiarato di aumentare la profondità strategica di ogni partita. Il primo elemento di novità, "pensato per studiare il comportamento delle ricompense nelle prime fasi della partita" ha detto il producer di LoL Chris Roberts, sarà una serie di potenziamenti per gli stivali a tema Noxus che sarà disponibile attraverso una nuova meccanica chiamata Prove di forza. Le nuove meccaniche legate agli stivali potenziati servono a sperimentare le conseguenze di una ricompensa così importante nelle prime fasi della partita A questi stivali potenziati potrà accedere la prima squadra che conquisterà due su tre dei seguenti obiettivi: il primo sangue, la prima torre e/o i primi tre mostri epici della giungla. Chi ci riuscirà riceverà un leggero miglioramento alle statistiche dei suoi stivali di livello due e sbloccherà un significativo potenziamento finale a tema Noxus per questo slot. Anche gli oggetti pensati per i tank riceveranno dei piccoli ritocchi e ne verrà aggiunto uno nuovo, la Maledizione della Lettera Insanguinata, che riduce la resistenza magica del bersaglio quando viene colpito ripetutamente con le abilità. Delle nuove rune minori, poi, verranno introdotte per bilanciare alcune delle opzioni legate alla visione nel ramo Dominazione: Lume Profondo, Sesto Senso e Ricordi Macabri. L'aggiornamento vedrà anche l'arrivo di Arcanista di Assioma, una nuova aggiunta al ramo Stregoneria che rende più potenti le abilità supreme. "Per rendere più memorabili, e fattibili, i recuperi del Nexus dell'ultimo minuto" ha detto il game Director, "le Torri del Nexus ora riappariranno dopo un certo periodo di tempo dalla loro distruzione per dare alle squadre sull'orlo della sconfitta una migliore possibilità di rimontare". Se vedete una rosa nella Landa degli Evocatori raccoglietela, vi conferirà diversi bonus L'ultima modifica di cui ci hanno dato un'anticipazione dettagliata, infine, riguarda l'incantesimo di Teletrasporto che, dopo essere stato canalizzato, non farà apparire istantaneamente il campione a destinazione, ma lo si vedrà viaggiare per la mappa. Teletrasporto Senza Vincoli farà viaggiare il campione a una velocità maggiore. Queste modifiche strutturali avranno un impatto non indifferente, soprattutto per un gioco così competitivo come League of Legends. Gli sviluppatori, però, hanno detto che l'ultima stagione dell'anno, quella più vicina ai mondiali, sarà sia più leggera, sia più attentamente monitorata. L'obiettivo, infatti, è quello di "far giocare i professionisti con tutte le novità stagionali implementate" ha detto Roberts. Vedremo all'avvio delle leghe in franchise se questa si rivelerà la decisione migliore per il futuro competitivo del gioco.

Che cos’è la Partita Veloce e come cambieranno le competitive A gennaio, una nuova modalità di gioco chiamata Partita Veloce verrà introdotta in alcune regioni come potenziale sostituta della Partita rapida. Partita Veloce è pensata per offrire un'esperienza meno stressante rispetto alla Landa degli Evocatori, ma con più aspetti strategici di ARAM. La nuova modalità manterrà gli elementi fondamentali di League of Legends, come il farming, l'effetto valanga (quando si vince un grosso combattimento e si conquista un obiettivo dopo l'altro avvicinandosi alla base avversaria) e i combattimenti a squadre per conquistare gli obiettivi, ma con dei ritocchi per rendere l'esperienza adatta a tutti i giocatori. Con l'aggiornamento di gennaio arriverà anche un timer di rinascita per le torrette del Nexus così da rendere i salvataggi dell'ultimo secondo ancora più emozionanti L'elemento distintivo di Partita Veloce sarà il cosiddetto rubber banding, ovvero l'implementazione di una serie di soluzioni per mettere la squadra che sta perdendo nelle condizioni di rimontare. Non ci sono stati forniti troppi dettagli ma sappiamo che questo includerà "il gold e i punti esperienza", come ha detto Matthew Leung-Harrison, lead gameplay designer di League of Legends. Partita Veloce è una modalità esplicitamente pensata per essere non competitiva e per permettere ai giocatori esperti di insegnare ai nuovi arrivati i molti sistemi di gioco di LoL "senza mettere in gioco il loro MMR" continua Leung-Harrison. "È per quei gruppi di amici che usano tanto ARAM per divertirsi e vogliono godersi la fantasia di usare il loro campione preferito senza preoccuparsi del meta. Aspettatevi meno strategia, una fase di corsia più rapida e un'esperienza meno competitiva". Atakhan è qui per restare Per quanto riguarda il sistema delle partite classificate, poi, gli sviluppatori hanno detto che LoL tornerà a un singolo grande azzeramento del livello visibile e dell'MMR a inizio anno, senza che ve ne siano altri nel corso delle stagioni. La portata dell'azzeramento di gennaio (incluse le sue dimensioni, il numero medio di partite necessarie a scalare, e gli elementi correlati) seguirà un modello simile a quello usato nel 2022 e negli anni precedenti. Con questo nuovo sistema, i giocatori avranno la possibilità di ottenere tre aspetti Vittoriosi nel corso dell'anno, uno per ogni stagione: per sbloccarne ciascuno sarà necessario vincere 15 partite classificate durante la stagione in questione.