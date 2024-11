AMD sembra pronta a lanciare i Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D con 3D V-Cache: ecco quando usciranno

AMD sta per espandere la sua linea di CPU basate su architettura Zen 5 con i nuovi modelli Ryzen 9 9950X3D e Ryzen 9 9900X3D , entrambi dotati della seconda generazione di tecnologia 3D V-Cache . Questi processori sono stati progettati per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti e per applicazioni multi-thread avanzate. La presentazione ufficiale è attesa al CES 2025, con un lancio sul mercato che potrebbe avvenire entro la fine di gennaio .

Caratteristiche tecniche dei nuovi modelli

La Ryzen 9 9950X3D includerà 16 core e 32 thread, supportati da una configurazione di cache avanzata: 64 MB di cache CCD, 64 MB di 3D V-Cache e 16 MB di cache L2, per un totale di 144 MB. Il modello Ryzen 9 9900X3D, invece, offrirà 12 core e 24 thread, con una cache complessiva di 140 MB. Entrambi i modelli garantiranno il pieno supporto all'overclocking, offrendo agli utenti flessibilità per massimizzare le prestazioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Queste CPU si distinguono per la combinazione di elevate prestazioni e bassi consumi energetici. Con un TDP previsto di 120W, i modelli Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D sfrutteranno l'efficienza della tecnologia 3D V-Cache per ottimizzare il gaming e le applicazioni ad alta intensità di calcolo. La maggiore capacità della cache e la riduzione delle latenze renderanno questi processori ideali per gli appassionati e i professionisti del settore.