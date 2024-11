Una certa scena della seconda stagione di Arcane doveva essere più lunga ed esplicita, ma è stata limitata

Attenzione, perché la notizia dà una grossa anticipazione sulla seconda stagione della serie Arcane su Netflix , tratta dal videogioco League of Legends. Se non volete averla perché non l'avete ancora vista, non leggete oltre e chiudete la notizia.

Rischio di cambio di classificazione

Linke ne ha parlato in un'intervista con lo streamer di Twitch Necrit, in cui ha spiegato che la scena in cui Caitlyn e Vi si baciano appassionatamente, andando anche oltre, in una cella della prigione di Piltover era una "versione ridotta" di ciò che era stato originariamente pianificato.

Stando a quanto ha raccontato, alcuni membri della produzione hanno rifiutato l'idea, richiamando all'ordine gli autori: "Abbiamo ricevuto un rimprovero del tipo, 'vuoi per caso essere classificato come per adulti?'" Durante la stessa chiacchierata, Linke ha anche parlato dei piani futuri per altri show ambientati nell'universo di League of Legends: "Noxus, Ionia e Demacia stanno per avere i loro show e sono i prossimi passi in questo universo cinematografico", ha confermato. In precedenza, Linke aveva detto a Collider che Arcane era il "primo passo" per altri progetti futuri. "Bisogna chiedersi: 'Possiamo farlo? Abbiamo le capacità? Abbiamo i personaggi? Abbiamo la storia?'", ha spiegato Linke. "Quindi, ora stiamo lavorando ai progetti successivi ed è davvero divertente iniziare a guardare ad alcuni degli altri personaggi e delle regioni del nostro mondo".

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione della seconda stagione di Arcane.