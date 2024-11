Balatro Special Edition per PS5 e Nintendo Switch è al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2024 ha ancora di fronte a sé una intera settimana e questo significa che gli sconti non si fermano, con tante promozioni che fanno capitoli su Amazon Italia. Noi continuiamo a proporvi quei prodotti che troviamo più interessanti e che pensiamo saranno in grado di attirarvi maggiormente. Ad esempio, vi suggeriamo di guardare Balatro Special Edition , per PS5 e Nintendo Switch. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 30,99€, quindi lo sconto è del 19%. Si tratta del prezzo migliore su Amazon, da quando il gioco è disponibile, visto anche se è il primo vero sconto proposto.

Che gioco è Balatro

Balatro è un gioco roguelite a base di carte e ispirato al Poker. Dobbiamo creare una mano di carte secondo le combinazioni classiche, come la coppia, la scala o il colore, che valgono un certo numero di punti, che vengono però moltiplicati dai Jolly, carte speciali. Lo scopo è creare combo incredibili per fare numeri elevati e battere i Bui, che diventano via via più grandi.

La versione Special Edition di Balatro include il gioco e dieci carte da collezione prese dal videogioco. Questa versione fisica è perfetta per i collezionisti.