Avatar: Frontiers of Pandora Secrets of the Spires è stato rinviato all'ultimo momento, ecco a quando

Mancava soltanto un giorno al lancio di Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spires , il secondo DLC narrativo del gioco ambientato nell'universo narrativo della serie cinematografica di James Cameron, ma qualcosa non è andato per il verso giusto, visto che è stato rinviato . Fortunatamente si tratta di un rinvio molto breve, visto che sarà lanciato il 28 novembre 2024 . Quindi tra circa due giorni. Lo studio di sviluppo Ubisoft Massive ha confermato che il motivo del rinvio è un "problema critico dell'ultimo minuto".

Rinvio breve

Purtroppo non è stato svelato di quale problema si stia parlando, anche se gli sviluppatori hanno dichiarato che la loro priorità è garantire un'esperienza "di alta qualità, divertente e memorabile" per i giocatori. Per quanto riguarda ciò che il pacchetto della storia ha da offrire, come il titolo fa intuire, Secrets of the Spires si svolge nelle Spires della Foresta Nuvolosa, dove i giocatori dovranno affrontare delle "epiche battaglie aeree". Basandosi sulle immagini mostrate finora, l'RDA è tornata, presumibilmente per un altro scontro.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Rimanete sintonizzati su queste pagine per saperne di più su Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spires. Se volete dare una ripassata, andate a rileggere la nostra recensione del gioco base. Per il resto vi ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora è disponibile su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC. Il primo pacchetto narrativo, chiamato The Sky Breaker, è già disponibile. Ubisoft non ha fornito i dati di vendita per il titolo open-world, anche se i rapporti indicano circa 1,9 milioni di copie vendute a gennaio 2024. Resta da vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti e DLC in futuro.