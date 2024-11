Il progetto Voci nella nebbia mira a doppiare in italiano la serie Silent Hill, già disponibile una demo

È con grande piacere che vi segnaliamo il progetto italiano Voci nella nebbia , che mira nientemeno che a doppiare nella nostra amata lingua la serie Silent Hill . Alle redini dello stesso ci sono due realtà indipendenti in forte crescita sulla scena: DoppioGioco Team" fondato da Gioele Stella e "Dubbin'Games", fondato da Valerio Mammolotti.

Dove scaricare la tech demo

Sulla pagina ufficiale di Voci nella nebbia viene spiegato che l'obiettivo del team è quello di "creare e diffonfere, per la prima volta, un doppiaggio e un adattamento in lingua italiana per la saga di Silent Hill." Il punto di partenza è naturalmente il remake di Silent Hill 2, il gioco più recente della serie.

I team di tengono a precisare di avere direttori di doppiaggio, attori, doppiatori, tecnici del suono, sound designer, traduttori, adattatori, dialoghisti, modder, grafici, esperti di VFX ed ogni altra maestranza che occorre per realizzare un lavoro di qualità professionale. Ma che, soprattutto, hanno l'amore e la passione necessari per portare avanti l'impresa, che di suo è davvero enorme. Vediamo un assaggio del loro lavoro.

Volendo è già possibile scaricare da Nexus Mods una tech demo del doppiaggio.

Considerate che i lavori di doppiaggio sono iniziati con il lancio della versione definitiva di Silent Hill 2, quindi a inizio a ottobre. Di lavoro da fare ce n'è ancora molto. Intanto però, la tech demo consente di giocare la prima ora di gameplay doppiata. I versi di James non sono stati ancora doppiati, ma lo saranno nella versione definitiva. Inoltre viene specificato che la demo non sarà aggiornata e che il prossimo passo sarà il lancio della versione definitiva.

Per l'installazione e la disinstallazione del doppiaggio in italiano, seguite le istruzioni riportate su Nexus Mods, dove troverete anche dei suggerimenti per fruirlo al meglio. Se volete seguire il progetto, vi invitiamo a seguire la pagina ufficiale di Voci nella nebbia.