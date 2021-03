Cyberpunk 2077 tra i titoli in sconto per i saldi primaverili di GOG

Anche Cyberpunk 2077 è tra i titoli in sconto per i saldi primaverili di GOG, che di loro coinvolgono più di tremila giochi in vendita nel negozio. Il discusso gioco di ruolo d'azione viene venduto a 47,99€, contro i 59,99€ del prezzo base. Si tratta di uno sconto del 20%.

Tra gli altri giochi in offerta abbiamo Wasteland 3, venduto a 41,99€ invece di 59,99€ (-30%); Beyond a Steel Sky, venduto a 17,99€ invece di 29,99€ (-40%) e Kingdom Come: Deliverance, venduto a 11,99€ invece di 29,99€ (-60%).

Tra i giochi in super offerta spiccano Wasteland Remastered, venduto a 4,49€ invece di 14,99€ (-70%) e l'ottimo Heroes of Might and Magic 3: Complete, venduto a 0,99€ invece di 9,99€. Considerate che questi ultimi due manterranno questi prezzi soltanto per 48 ore, quindi sbrigatevi a farli vostri.

Per accedere a tutte le offerte dei saldi primaverili di GOG basta partire dalla pagina principale del negozio.