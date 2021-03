The Elder Scrolls 6, meccaniche survival e un nuovo sistema magico, per una insider

Stando all'insider Tiffany Treadmore, The Elder Scrolls 6 avrà delle meccaniche survival e un sistema magico completamente rinnovato e più creativo rispetto a quello dei capitoli passati della serie. La Treadmore è nota per aver riportato delle informazioni molto accurate sulla cancellazione dell'E3 2020 e su alcuni Nintendo Direct.

Stando alla Treadmore, il sistema magico di The Elder Scrolls 6 potrebbe essere basato su sull'utilizzo delle rune, gli elementi base di cui sono composti gli incantesimi. In realtà la fonte della ragazza ha dichiarato che il tutto è ancora in fase di studio. Quindi il risultato finale potrebbe essere completamente differente, in caso di bocciatura del sistema al vaglio.

Sulle meccaniche survival non ci sono grossi dettagli, ma non stupisce troppo apprendere che potrebbero essere inserite nel gioco, visto che già sono presenti in altri titoli di Bethesda quali Fallout 4 e Fallout 76.

Per il resto vi ricordiamo che The Elder Scrolls 6 è sicuramente in sviluppo per PC e Xbox Series X e Series S e che probabilmente sarà un'esclusiva Xbox, a meno di precedenti accordi tra Bethesda e Sony per portarlo anche su PS5.