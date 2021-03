The Medium e Observer: System Redux saranno pubblicati da Koch Media

Si tratta del secondo grande accordo sottoscritto da Koch Media in pochi giorni: Koch Media e Starbreeze hanno trovato l'accordo per pubblicare PayDay 3 nel 2023 .

Dopo aver anticipato l'arrivo di un misterioso publisher, Bloober Team ha finalmente svelato le sue carte. Sarà Koch Media a gestire tutte la pubblicazione e tutte le attività correlate di The Medium e Observer: System Redux . Con la sua vasta esperienza di marketing e comunicazione e tramite l'enorme rete globale, Koch Media sarà pienamente responsabile delle prossime attività di publishing riguardanti le uscite in versione fisica in tutto il mondo.

Il comunicato stampa

Piotr Babieno, CEO presso Bloober Team S.A.: "Siamo molto entusiasti di poter lavorare con i nostri partner di Koch Media. È molto importante per noi ascoltare i nostri fan che ci hanno richiesto un'uscita in versione fisica dei nostri pluripremiati giochi horror."

Dr. Klemens Kundratitz, CEO presso Koch Media ha aggiunto: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Bloober Team come nuovo entusiasmante partner di publishing e siamo entusiasti di lavorare con loro sul portfolio di giochi in crescita a livello globale: The Medium e il pluripremiato Observer: System Redux. Entrambi i titoli si adattano perfettamente alla nostra diversificata line-up di giochi."

Uno scenario di The Medium.

The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona che presenta un innovativo gameplay dual-reality, uno stile artistico unico ispirato al pittore Zdzisław Beksiński e una colonna sonora originale co-composta da Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka. I giocatori scopriranno un oscuro mistero che solo un medium può risolvere. Esploreranno il mondo reale e il mondo degli spiriti allo stesso tempo, utilizzando le loro abilità psichiche per risolvere enigmi che abbracciano entrambi i mondi, scopriranno segreti profondamente inquietanti e dovranno sopravvivere agli incontri con The Maw, un mostro nato da una tragedia indicibile...

Observer: System Redux è la visione definitiva del pluripremiato thriller cyberpunk, ricostruito e migliorato per la prossima generazione.

L'anno è il 2084. Il futuro si è rivelato molto più oscuro di quanto si possa immaginare. In primo luogo, c'era la nanofagia. Una piaga digitale che ha ucciso migliaia e migliaia di coloro che hanno scelto di aumentare la propria mente e il proprio corpo. Poi è arrivata la guerra, che ha lasciato sia l'Occidente che l'Oriente decimati e distrutti. Senza nessuno al potere, le multinazionali presero il controllo e forgiarono i propri imperi disonesti.

Sei uno strumento di oppressione aziendale. Temuto e disprezzato, ti intrufoli negli angoli più oscuri della mente dei tuoi sospetti. Ti insinui nei loro sogni, esponi le loro paure ed estrai tutto ciò che la tua indagine può richiedere. Sei un Observer.