Atomic Heart: nuovi video e immagini mostrano una grafica davvero eccellente

Lo sviluppatore russo Mundfish ha pubblicato un nuovo video e delle nuove immagini dello sparatutto in prima persona Atomic Heart, che mostrano una grafica davvero eccellente. Il materiale serve in realtà per pubblicizzare la modalità fotografica, che sarà disponibile sin dal lancio del gioco e consentirà di comporre le proprie immagini durante il gameplay. Stando al video, sarà possibile inquadrare un singolo momento da qualsiasi punto di vista si desideri, grazie a una telecamera libera che consentirà di navigare per lo scenario, partendo magari da un dettaglio per allargarsi all'intera mappa.

Staremo a vedere se varrà la pena utilizzarla o meno, anche se bisogna dire che Atomic Heart sembra essere uno dei titoli più next-gen tra quelli annunciati negli scorsi mesi, quantomeno dal punto di vista grafico.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che Atomic Heart è in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X e S, PS4 e Xbox One. Date per scontato che le versioni per console di vecchia generazione avranno una qualità grafica inferiore a quella mostrata dal materiale promozionale. Visto che ci siete, fate anche una visita al nuovo sito ufficiale di Atomic Heart.