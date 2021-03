League of Legends: il cosplay di Kindred di win_winry_ è mozzafiato

Winry è una delle cosplayer che saltuariamente tornano sulle nostre pagine. Il motivo è semplice: da un lato propone soggetti sempre diversi, dall'altra non possiamo negare un debole per la sua avvenenza. Anche il cosplay di Kindred, i caccitori eterni di League of Legends, postato sul profilo Instagram win_winry_ è in linea con questi principi. Da una parte presenta dei personaggi non proprio comuni, e dall'altra è assolutamente mozzafiato.

Kindred è un tiratore di Lol che viene descritto in questo modo: "Diviso, ma mai separato, Kindred rappresenta le essenze gemelle della morte. La freccia dell'Agnella offre una fine rapida a chi accetta il suo destino. Il Lupo caccia coloro che fuggono dalla loro fine, divorandoli con le sue tremende fauci. Sebbene a Runeterra ci siano molte interpretazioni relative alla natura del Kindred, ogni mortale deve scegliere il volto della sua morte."

Winry, ovviamente, della coppia ha scelto di rappresentare la lupa bianca. E altrettanto ovviamente, la sua interpretazione è pensata per mettere in mostra tutta la sua fisicità. Non mancano, però, i dettagli, come l'elaborato arco, le orecchie lunghe e la maschera da lupo nera, anche se sollevata sulla testa.

