DOOM 3: VR Edition disponibile su PS4, ecco il trailer di lancio

DOOM 3: VR Edition è disponibile a partire da oggi su PS4 per i possessori del visore PlayStation VR, come conferma il trailer di lancio pubblicato da Bethesda.

Annunciato all'inizio del mese, DOOM 3: VR Edition porta sul sistema per la realtà virtuale di Sony un'esperienza sparatutto classica, violenta e ancora più coinvolgente.

Un'invasione demoniaca ha travolto la struttura di ricerca su Marte della Union Aerospace Corporation, seminando ovunque terrore e morte. Vesti i panni di uno dei pochi sopravvissuti, un marine con accesso a un vasto arsenale di armi.

Fatti strada combattendo tra i corridoi bui e claustrofobici della struttura di ricerca fino ad arrivare all'Inferno, per fermare l'invasione e impedire che raggiunga la Terra.

DOOM 3: VR Edition include entrambe le espansioni: Resurrection of Evil e The Lost Mission.

In The Lost Mission, vesti i panni dell'unico superstite della squadra Bravo, il cui compito è scendere nel cuore dell'Inferno per distruggere un sistema di teletrasporto che minaccia di inviare sulla Terra un esercito di demoni.

L'espansione Resurrection of Evil è ambientata due anni dopo gli eventi di DOOM 3. Il tuo compito è recuperare un antico manufatto in grado di aprire un portale per l'Inferno, e distruggerlo prima che il Maledict possa servirsene per sterminare l'umanità.

DOOM 3: VR Edition offre oltre 15 ore d'azione/horror, che includono entrambe le terrificanti espansioni della campagna: Resurrection of Evil e The Lost Mission. Le espansioni forniscono un'immersione ancora più completa nell'invasione demoniaca, portando ai massimi livelli l'azione e l'atmosfera horror grazie a nuove e potentissime armi e insidiosi nemici.

Immergiti ancora più a fondo nel terrificante mondo di DOOM 3: VR Edition con il controller di mira. Tieni a bada i demoni sparando alla cieca da dietro un riparo e sporgiti dagli angoli per sondare l'area senza esporti.

Sfrutta il sistema di mira intuitivo del controller di mira per mettere a segno colpi mortali sui demoni, e utilizza la torcia montata sull'arma per esplorare gli ambienti più bui in cui si nascondono orrori innominabili.

Grazie ai comandi DUALSHOCK 4 facilmente accessibili e al design ergonomico, puoi passare comodamente da un'arma all'altra e lanciare granate, a tutto vantaggio della tua capacità di sopravvivenza e dell'esperienza di gioco.

L'arsenale di DOOM 3: VR Edition ha un comparto grafico e sonoro completamente rinnovato. Ogni arma è stata migliorata per supportare completamente il movimento VR, con effetti grafici ancora più spettacolari e dettagli a risoluzione più alta. In aggiunta a ciò, gli effetti sonori di tutte le armi sono stati migliorati in qualità, volume e potenza.