Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, patch da 57,8 GB riduce lo spazio richiesto

Si parla spesso del fatto che gli ultimi episodi di Call of Duty occupano tantissimo spazio su disco , e l' aggiornamento mira appunto a ridurre un fenomeno che, in particolare su console, può essere molto limitante.

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare hanno ricevuto una patch che pesa la bellezza di 57,8 GB ma svolge, fra le altre cose, un'importante funzione: riduce lo spazio richiesto su disco dai giochi.

Resta purtroppo l'obbligo di installare Call of Duty: Warzone anche laddove si voglia giocare soltanto con Call of Duty: Modern Warfare. Ciò dipende dal modo in cui i dati condivisi per armi e operatori vengono stoccati.