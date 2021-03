Deliver Us the Moon su PS5 e Xbox Series X|S con upgrade gratis, c'è il trailer

Deliver Us the Moon è stato annunciato per PS5 e Xbox Series X|S, con upgrade gratis per gli attuali possessori del gioco su console.

Disponibile su PC, PS4 e Xbox One dall'ottobre del 2019, Deliver Us the Moon vanterà sulle piattaforme next-gen un'ottimizzazione specifica e il ray tracing per ombre e riflessi, come rivela il trailer che vedete in calce.

Deliver Us The Moon è un thriller fantascientifico ambientato in un vicino futuro apocalittico cui le risorse naturali della Terra sono esaurite. Nel tentativo di risolvere la crisi energetica, le potenze globali crearono la World Space Agency e trovarono una nuova promettente fonte di energia sulla Luna.

La World Space Agency colonizzò e lavorò sulla Luna fino alla fatidica notte in cui tutte le comunicazioni con la Terra si interruppero e l'energia venne persa. Ora, anni dopo, assumi il ruolo dell'ultimo astronauta della Terra con la missione, d'importanza vitale, di investigare su cosa sia successo e di salvare l'umanità.

Durante quest'avventura, il tuo unico compagno è un piccolo robot chiamato ASE. Assieme attraverserete la Luna, esplorerete edifici abbandonati, raccoglierete indizi e alla fine scoprirete i segreti e i secondi fini di chi è già sparito da tempo! Salverai l'umanità o verrai dimenticato negli oscuri abissi dello spazio?