Call of Duty: Warzone, Cold War e Modern Warfare non entrano in una PS4 da 500 GB

Il fatidico giorno è arrivato: stando a un avviso pubblicato da Activision, una PS5 da 500 GB non ha spazio sufficiente per installare le versioni complete e aggiornate di Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Modern Warfare.

Sebbene con i recenti update lo spazio occupato da Call of Duty: Modern Warfare e Warzone sia stato ridotto di 25 GB, per tenere in memoria tutti e tre i giochi della serie e i relativi pacchetti bisogna per forza di cose scendere a compromessi.

Se dunque non volete utilizzare un disco esterno al fine di aumentare la capienza dell'hard disk della vostra PlayStation 4 (o Xbox One: il discorso dovrebbe essere più o meno lo stesso, dati alla mano), non avete altra scelta che ricorrere alle opzioni di installazione dei titoli Activision.

"I possessori di una PS4 standard con hard disk da 500 GB potrebbero aver bisogno di liberare spazio laddove dispongano delle versioni complete di Modern Warfare, Warzone e Black Ops Cold War con tutte le modalità e i pack installati", si legge nel post del publisher.

"Se avete entrambi i giochi su disco con tutti gli aggiornamenti, potreste dover cancellare alcuni contenuti per poter scaricare e installare l'ultima patch di Warzone", visto che appunto serve spazio extra per download e installazione.

"Nel menu principale di Black Ops Cold War, premete R3 per entrare nella gestione file: da lì potrete cancellare i contenuti che non utilizzate da un po'."

"Nel menu principale di Modern Warfare e Warzone, premete Options, selezionate la tabella 'generale' e scorrete fino a 'installazione del gioco'. Da lì potrete cancellare qualsiasi contenuto non utilizzato di recente."