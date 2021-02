Cookie Run: Kingdom, la recensione tra RPG, strategia e biscottini

Devsister Corporation ha avuto questa geniale idea di mettere in scena le epiche avventure di biscotti allo zenzero e ovviamente ha avuto un successo planetario, motivo per il quale dopo un primo capitolo della serie strutturato come un endless run ci troviamo ora di fronte alla recensione di Cookie Run: Kingdom, il quale non poteva che essere un RPG con elementi gestionali, strategici e gacha, ovviamente free-to-play. Insomma, si tratta del classico stampino che abbiamo visto applicato alle ambientazioni e ai franchise più variegati in questi anni sulle piattaforme mobile, in questo caso particolarmente ricco di elementi da tenere sotto controllo e dotato di una caratterizzazione veramente peculiare, vista la storia e i personaggi di riferimento. Se questo possa bastare a farlo risaltare in mezzo all'oceano di giochi simili non è facile dirlo, anche perché può essere una valutazione soggettiva, ma il compito svolto da Devsister quantomeno è corretto, anche lodevole sotto alcuni aspetti.



Cookie Run: Kingdom ha una componente RPG a turni piuttosto classica



Come siamo soliti vedere nei giochi di questo tipo, il tutto è strutturato secondo le direttrici dell'RPG a turni e del gestionale, con i due elementi staccati in termini di gameplay ma organicamente inseriti in una complessiva crescita dei personaggi e in generale della propria fazione tra quest da portare a termine e cura del regno da far crescere e prosperare. Il tutto però è reso un po' più strano del solito dal fatto di basarsi su biscotti allo zenzero e dolciumi vari: la storia narra di un regno distrutto da una malvagia incantatrice che ha sconfitto i cinque biscotti guardiani rubandone le preziose "Soul Jam", con le quali può ora dominare sull'universo dei dolciumi grazie alle sue armate di "Cake Monster". Il destino del mondo ricade allora nelle friabili mani di pastafrolla del semplice biscottino GingerBrave, che si troverà a dover reclutare un esercito di dolcissimi combattenti con cui lanciarsi in vari scontri progressivi, al contempo cercando di restaurare la gloria del regno. La storia è chiaramente qualcosa di folle, ma viene raccontata con notevole ironia, prendendo un po' in giro anche i cliché più tradizionali dell'RPG fantasy, cosa che rende il tutto particolarmente godibile, con scene d'intermezzo di grande qualità, animate con notevole maestria.