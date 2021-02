Splatoon 3, l'anteprima

Pur lentamente, inizia a delinearsi la parte finale della vita di Nintendo Switch. L'azienda giapponese ha ancora varie cartucce da sparare, a partire proprio dai suoi team interni. Come abbiamo scritto più volte, stiamo vivendo una situazione senza precedenti, e per questo è difficile prevedere il futuro: dopo tanti anni Nintendo sta gestendo una sola piattaforma, perciò l'ultima parte dell'esistenza di Switch sarà - salvo sgradite sorprese, e Covid permettendo - molto più ricca di quella dei predecessori. In breve: ogni team interno, da qui alla fine del ciclo vitale della console, avrà modo di lanciare almeno un altro grande progetto.

Splatoon 3: degli inkling gialli sotto forma di calamaro.

La prima squadra di cui abbiamo conosciuto il "secondo lavoro" su Nintendo Switch è stata la numero tre, quella di The Legend of Zelda: visto il successo di Breath of the Wild, era quasi scontato che si dedicassero alla realizzazione di un seguito. Tuttavia, capiremo solo tra qualche anno se questa decisione si sarà rivelata felice; avremmo potuto esperire una nuova IP, magari meno ambiziosa ma inedita, e un vero e proprio seguito sulla prossima piattaforma. Questo discorso si può estendere, in generale, a ogni altro team interno: speriamo che almeno uno di loro opti per un progetto originale. I principali indiziati ad essere "tagliati" come sequel - a nostro parere - sono Mario Kart 9 e Super Mario Odyssey 2; ma avremo modo di parlarne più dettagliatamente in futuro.

Per il momento, un altro team ha svelato come chiuderà la sua carriera su Nintendo Switch. E, a differenza del numero 3 e dei suoi tempi biblici, lo farà col suo terzo gioco per la console, che equivale anche al terzo sequel: dopo Splatoon 2 (2017) e Animal Crossing: New Horizons (2020), è stato presentato Splatoon 3, di cui parliamo in quest'anteprima. Uscita prevista: un generico 2022.