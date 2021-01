Mario Kart 9: arriverà su Switch?

Mario Kart 8 Deluxe è stato pubblicato nell'aprile 2017, poco più di un mese dopo il lancio di Nintendo Switch; come saprete si tratta dell'adattamento, contenente tutti i DLC e altre aggiunte, dell'eccezionale racing game uscito su Wii U nel 2014. Su entrambe le piattaforme si è rivelato il gioco più venduto, anche se, almeno su Switch, potrebbe essere presto sorpassato - ma non è scontato - da Animal Crossing: New Horizons. Mario Kart 8 Deluxe è un sempreverde: ha avuto successo al debutto, ma soprattutto ha continuato a vendere, in maniera costante, in ogni singolo mese trascorso da allora. In Occidente e in Oriente, in maniera indistinta.

Come avrete intuito dalla premessa, Nintendo potrebbe tranquillamente evitare di rilasciare un successore sulla sua attuale console. In effetti, come analizzeremo approfonditamente tra poco, ci sono buone ragioni per cui Mario Kart 9 avrebbe senso, e altrettante per cui sarebbe meglio risparmiarlo per la prossima piattaforma.

Ammesso e non concesso che la storia tenda a ripetersi, in quest'introduzione ci teniamo a sottolineare che, esca o meno Mario Kart 9 su Nintendo Switch, già adesso il brand sta vivendo una situazione senza precedenti. E, per questo motivo, ogni possibile mossa è difficile da prevedere. In realtà, quando avrete finito di leggere quest'articolo, probabilmente non avrete idee più chiare sull'argomento: semplicemente, se siete sicuri che arriverà o non arriverà, speriamo di mettere in crisi le vostre certezze.

Tutto può succedere, quindi; e, qualunque cosa succeda, rappresenterebbe una "prima volta" da vari punti di vista. Non considerando come nuovo gioco l'adattamento per Switch - effettivamente non lo è - nessun Mario Kart aveva atteso così tanto un successore (spin-off esclusi). La situazione più simile si era verificata tra l'episodio per Nintendo 64 (1996) e quello GameCube (2003), un record che sarà superato tra meno di due mesi: si tratta comunque di un paragone forzato, perché esclude dal discorso un capitolo principale della serie, pur portatile, come Mario Kart: Super Circuit. Insomma, Mario Kart è già con le ruote su un territorio inesplorato. Ma torniamo a noi, Mario Kart 9: arriverà su Switch?