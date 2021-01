League of Legends: il cosplay di Evelynn di nikawuw è scintillante

Il cosplay di Evelynn di nikawuw ha un qualcosa di scintillante. Nonostante sia solo un test questa interpretazione è ricca di particolari, che donano un fascino particolare a questa guerriera di League of Legends, celebre anche per essere una dei membri delle K/DA.

Le K/DA, per chi non lo sapesse, sono un gruppo musicale virtuale composto da quattro personaggi di LoL: Ahri, Akali, Evelynn e Kai'Sa. Riot Games le sta utilizzando per "colorare" i suoi appuntamenti esport più importanti, oltre che per dare una ulteriore dimensione alle sue eroine.

Evelynn, invece, è un demone che attira le sue prede con l'aspetto di una sensuale donna umana, ma nel momento in cui una persona soccombe al suo fascino lei scatena la sua vera forma, provocando inimmaginabili tormenti sulla sua vittima e traendo piacere dal suo dolore.

Il cosplay di nikawuw sicuramente prova a replicare la sensualità del personaggio, grazie ad un costume estremamente ridotto, alle forme generose e alla strana pittura scintillante che ricopre il corpo della modella. Decisamente un demone dal quale farsi ghermire volentieri.

Per avere altri esempio di cosplay di League of Legends, vi segnaliamo il cosplay di Jinx di Whoisjillea e il sexy cosplay di Seraphine firmato Helly Valentine.