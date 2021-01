Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: data d'uscita e trailer per Nintendo Switch

THQ Nordic ha annunciato attraverso un trailer la data di uscita dell'enorme GdR Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per Nintendo Switch. Creato dal celebre scrittore R.A. Salvatore, dal creatore di Spawn Todd McFarlane e dal lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arriverà sulla console ibrida di Nintendo il 16 marzo 2021.

A coloro che fossero interessati al gioco raccomandiamo di leggere la nostra recensione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Si tratta del rifacimento di un celebre gioco di ruolo a mondo aperto sviluppato per Xbox 360 e PlayStation 3, rivisto nella grafica e arricchito coi DLC The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel e Weapons and Armor. L'ammontare di gameplay contenuto all'interno del pacchetto supera già le 100 ore. Nei prossimi mesi, però, THQ Nordic ha anche intenzione di sviluppare un'espansione inedita del gioco, grazie alla quale far crescere ulteriormente l'offerta ludica e dare ai fan qualche novità dopo anni di stallo.

THQ Nordic, infatti, ha intenzione di ridare smalto a questa licenza dalle grandi potenzialità, mai espresse fino in fondo. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, infatti, può vantare un interessante sistema di combattimento, un design molto particolare e un mondo vasto e caratterizzato. Gli manca forse, quel quid in grado di fargli fare il definitivo salto di qualità. Da questo punto di vista la versione per Nintendo Switch aiuterà sicuramente il brand ad espandersi e reclutare nuovi fan.