League of Legends: il cosplay di Jinx di Whoisjillea è sensuale e perfetto

League of Legends è uno dei giochi che più danno spunti alle cosplayer di tutto il mondo. Per esempio questa Jinx di Whoisjillea è sensuale, ma anche perfetta nel riprodurre il personaggio, le sue lunghe trecce blu e le tante cinture.

Con un "Sto indossando tante cinture! Per nessuna ragione," Jillea, celebre cosplayer di Toronto, Canada, ha deciso di interpretare Jinx, una delle guerriere più amate di LOL. Con un art di fianco è possibile ammirare la somiglianza tra i due personaggi: dalle cinture al corpetto in pelle, tutto sembra essere al suo posto.

Le uniche differenze sono l'attaccatura dei capelli e la posizione dei tatuaggi, ma per il resto la replica è decisamente molto federe.

Chi non conoscesse Jink sappia che è una tiratrice di LOL che vive per seminare il panico senza pensare alle conseguenze. È, infatti, una criminale di Zaun che usa un arsenale di armi letali, scatena le esplosioni più forti e spettacolari per poi lasciarsi alle spalle una scia di caos.

