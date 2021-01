Deep Rock Galactic: New Frontiers, il nuovo aggiornamento arriverà a febbraio

Coffee Stain Studios e Ghost Ship Games hanno annunciato che il nuovo aggiornamento di Deep Rock Galactic, New Frontiers arriverà molto presto. Questo update 33, infatti, uscirà su PC il prossimo 4 febbraio 2021. La versione Windows 10/Xbox One, disponibile anche attraverso l'Xbox Game Pass, arriverà la settimana successiva, l'11 febbraio.

Grazie a questo update saranno aggiunti due nuovi biomi: Azure Weald è un ambiente caratterizzato da licheni luminescenti, mentre Hollow Bough è caratterizzato da una ricca vegetazione. Entrambe queste novità, però, non dovranno distrarvi: nasconderanno tanti pericoli che i minatori spaziali dovranno essere in grado di evitare.

Con New Frontiers non arriveranno solo nuovi contenuti, ma saranno riviste anche delle vecchie missioni. Per esempio Elimination, Salvage e Point Extraction non solo saranno riviste con nuovi pericoli e obiettivi, ma vedranno l'introduzione di tutte le novità arrivate con l'aggiornamento precedente.

Inoltre gli sviluppatori hanno introdotto 8 nuove tracce musicali che non daranno problemi con le licenze musicali. Un'aggiunta pensata con gli streamer in testa, che non rischieranno più di subire DMCA giocando in diretta Deep Rock Galactic.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come sia il gioco, così da capire se vale a pena comprarlo o scaricarlo attraverso l'Xbox Game Pass, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Deep Rock Galactic.