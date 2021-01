The Pedestrian: trailer svela la data di uscita su PS4 e PS5

Skookum Arts ha annunciato la data di uscita di The Pedestrian in versione PS4 e PS5 con un nuovo trailer. Gli sviluppatori hanno svelato che il gioco indie sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2021, ovvero esattamente un anno dopo la versione PC, rilasciata su Steam. Le versione Switch, Xbox Series X|S e Xbox One, in lavorazione, arriveranno in futuro, ma non vi è una data di riferimento, nemmeno generica.

The Pedestrian è un puzzle platform side-scrolling a due dimensioni e mezza. Come indicato dal titolo, prendiamo il controllo di un pedone 2D che deve muoversi all'interno di un mondo tridimensionale, passando da una superficie bidimensionale all'altra. Anche a livello grafico, quindi, c'è un forte contrasto tra l'ambiente di sfondo e le aree di gioco nelle quali ci muoveremo.

The Pedestrian è stato ben accolto su Steam, con un 98% di valutazioni positive su un totale di oltre 1.500. Sulla piattaforma di Valve è anche disponibile una demo, che permette di provare il gioco: i requisiti minimi non sono proibitivi, quindi anche chi gioca esclusivamente su console ha la possibilità di testare il gioco prima dell'acquisto su PS4 e PS5.

Per il momento non è stata annunciata una demo per PS4 e PS5. Il 29 gennaio, quindi, le avventure di The Pedestrian arriveranno anche su console Sony. Se siete fan degli indie, inoltre, vi consigliamo il nostro speciale dedicato ai 15 indie più attesi del 2021.