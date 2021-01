Tales from The Borderlands in arrivo su PS5 e Xbox Series X? PEGI lo classifica

Era avvenuto lo scorso dicembre, ma nessuno se ne è accorto fino ad oggi: come segnalato da Gematsu, Tales from the Borderlands è stato classificato per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal PEGI. Precisamente, la classificazione è avvenuta il 18 dicembre 2020. Di norma, un evento di questo tipo preannuncia l'uscita del gioco, il che a propria volta sottintende un annuncio, ancora però non avvenuto.

Questo fatto dà supporto a un vecchio rumor che parlava di una versione "Redux" di Tales from the Borderlands, circolato nel marzo 2020. Un trailer era infatti circolato prima del tempo: si parlava inoltre della possibilità di una seconda stazione. Ovviamente è possibile che i due eventi non sia collegati e che quel primo leak fosse un falso. Per il momento è difficile arrivare a una conclusione, senza informazioni ufficiali da parte dei proprietari dell'IP.

In Tales from the Borderlands abbiamo il controllo di Rhys, un dipendente Hyperion, e Fiona, un'artista di Pandora. I due si ritrovano coinvolti in'avventura all'insegna di gangster, signori del crimine e cacciatori della Cripta. Nel mezzo, vi è un quasi ritorno di Jack il Bello: l'opera ha luogo dopo il secondo capitolo, ovvero dopo la morte di Jack, che è però presente sotto forma di software che perseguita come un fantasma Rhys.

Il gioco segue la struttura classica delle avventure Telltale, fondate completamente sulla narrazione, ma sfrutta correttamente il mondo di Borderlands per creare un nuova interessante storia. Una versione next-gen e, soprattutto, un seguito di Tales from the Borderlands sarebbero di certo graditi dai fan.