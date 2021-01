Xbox Series X è la console migliore: il papà di God of War ne è certo

PS5 o Xbox Series X? Qual è la console migliore? La risposta è sempre: dipende. Dipende da cosa cerchi, dipende da cosa vuoi. In buona sostanza, però, sono entrambe ottime console e di certo non si può sbagliare acquistando una delle due. Una risposta così generica, però, non basta a David Jaffe, papà di God of War ed ex-Sony. Jaffe, in un recente video sul suo canale YouTube personale, ha quindi eletto la console migliore: la sua scelta è Xbox Series X.

Il papà di God of War spiega nel suo video di possedere entrambe le piattaforme e ammette che è interessato a quanto entrambe possono offrire. Afferma infatti che non vede l'ora di giocare a Ratchet & Clank Rift Apart su PS5, così come il nuovo capitolo di God of War, che per ora tutti conosciamo con il nome non ufficiale di Ragnarok. Jaffe afferma però che Xbox Series X è superiore per la combinazione Game Pass e Quick Resume.

Jaffe ci spiega che, pur non disprezzando grandi giochi che richiedono dedizione e lunghe sessioni, la maggior parte delle volte preferisce esperienze più rapide, passando da un gioco all'altro. Già solo da questa premessa è facile capire che la combinazione Game Pass e Quick Resume è proprio quello che fa per lui. Xbox Series X, dopotutto, permette con una spesa mensile minima di accedere a un catalogo enorme e di poter passare da un gioco all'altro in pochi secondi.

Jaffe ricorda che è affetto da ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività) e quindi pare della sua preferenza è causata da questa condizione, ma in ogni caso si tratta di una spiegazione perfettamente comprensibile e applicabile ad altri giocatori. PS5, dopotutto, non include il Quick Resume, quindi si tratta di un netto vantaggio di Xbox Series X.

Infine, vi ricordiamo che Xbox ha altri giochi non ancora annunciati in arrivo nel 2021.