Call of Duty Warzone: nuovo record di uccisioni per Quad Team, numeri incredibili

Un team di quattro giocatori, composto dagli streamer TheMylesLive, Stukawaki, ScummN e 62yKreJ, ha infranto il precedente record mondiale di Call of Duty Warzone per numero di uccisioni in modalità Quad. Ovvero, si è passati dal precedente 138 kills all'odierno 143 kills all'interno del battle royale. Un salto netto, di ben 5 kill, che probabilmente rimarrà in prima posizione per parecchio tempo. Il precedente record era stato ottenuto nel maggio 2020.

TheMylesLive ha condiviso la reazione post-match di Call of Duty Warzone, come potete vedere nel tweet in calce. All'interno del team, Stukawaki ha ottenuto il maggior numero di uccisioni, ovvero 48. ScummN è subito dietro con 43, mentre MylesLive si è fermato a 27, con 62yKreJ che ha raggiunto le 25. I giocatori hanno sfruttato le armi DMR-14 e MAC-10, che al momento dell'ottenimento del record ancora non erano state depotenziate.

Il depotenziamento di tali armi è avvenuto un paio di giorni dopo l'ottenimento del record, quindi raggiungere lo stesso obbiettivo in questo momento sembra molto difficile. Call of Duty Warzone, purtroppo, è legato agli "alti e bassi" delle patch correttive, quindi questo tipo di record non è esattamente il miglior indicatore per comprendere le capacità di un team.

Di certo il team è abile, vedremo in futuro, con diverse armi, cosa saranno in grado di fare. Call of Duty Warzone, vi ricordiamo, continuerà a essere aggiornato fianco a fianco con Black Ops Cold War.

Infine, vi segnaliamo che Call of Duty Warzone è giocabile anche con un flauto dolce, streamer vince suonando e lo dimostra.