Xbox ha altri giochi non ancora annunciati in arrivo nel 2021

Stando a una sviluppatrice di DICE, nickname elenarie, Xbox avrebbe dei giochi non ancora annunciati in arrivo nel 2021. Il suo commento, pubblicato sul forum ResetEra, è arrivato in risposta a quelli che si sono lamentati della mancanza di grosse produzioni nella line up Xbox svelata ieri, a parte Halo Infinite (che però, dicono i critici, era previsto per il 2020).

Difficile che i grossi publisher svelino a gennaio i loro piani completi per l'anno corrente, quindi quanto riportato dalla donna non dovrebbe essere troppo lontano dal vero. Probabilmente Microsoft ha ancora delle carte da giocare per Xbox One e Xbox Series X/S, che tiene ben nascoste per provare a non rovinare l'effetto sorpresa.

Quali giochi potrebbero essere in arrivo entro la fine del 2021? Difficile dirlo con certezza: magari Senua's Saga: Hellblade 2, di cui non si parla da un po', o il nuovo Forza Motorsport, o ancora qualcosa proveniente dagli studi di Bethesda, ancora in via di acquisizione (Starfield?). Staremo a vedere.

Comunque sia, fossimo in voi non sottovaluteremmo giochi come Psychonauts 2, Sable, Scorn, Warhammer 40.000: Darktide, The Medium e Microsoft Flight Simulator, tanto per citare alcuni di quelli già annunciati.