PS5 Supercup, una PlayStation 5 in palio per chi realizza la telecronaca migliore

PS5 Supercup è il nuovo contest organizzato da Sony, che mette in palio una PlayStation 5 per gli utenti che saranno capaci di realizzare la migliore telecronaca dei propri gameplay.

Come spiega il divertente video con Bruno Pizzul in calce, in attesa di nuove scorte per PS5 avrete la possibilità di fare vostra la console next-gen della casa giapponese mettendovi alla prova.

"I grandi i giocatori hanno avuto un telecronista ad accompagnarli: questa volta tocca a te!", si legge sul sito ufficiale di PS5 Supercup. "Manda un file video pazzesco in cui fai la telecronaca del gameplay più bello della tua vita, vale qualsiasi gioco PlayStation."

"La tua storia potrebbe essere ripresa dalla voce di Bruno Pizzul e in più potresti vincere una Console PlayStation 5 e altri fantastici premi."

"Mettiti in gioco come le finaliste della PS5 Supercup: carica un video di 30 secondi con la telecronaca di un tuo gameplay, fatta con un titolo PS. Potresti vincere una PlayStation 5 e altri fantastici premi!"

Ecco il regolamento del concorso, con tutti i dettagli, e il link per partecipare inviando il vostro video.