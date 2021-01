Overwatch 2: lo sviluppo proseguirebbe a rilento, possibile un rinvio dell'uscita

Stando al leaker MetroOW, lo sviluppo di Overwatch 2 proseguirebbe a rilento e Blizzard potrebbe optare per un rinvio dell'uscita. Difficile definire bene la questione, visto che la software house non ha mai annunciato una data di lancio effettiva, ma speriamo che si parli di mesi e non di anni, anche se ovviamente va tutto confermato.

MetroOW di suo ha dimostrato più volte di avere informazioni affidabili su Overwatch 2, segno che dispone di qualche contatto interno a Blizzard, quindi quando tocca l'argomento, come fatto in questo caso, viene preso sempre molto sul serio dalla comunità.

Il problema in questo momento è però Overwatch: quanto potrà reggere il già stremato primo capitolo senza un seguito? Blizzard è stata molto parca di nuovi contenuti rilevanti negli ultimi tempi, segno che è concentrata sul futuro della serie, ma in questo modo ha prodotto uno sfilacciamento costante della fanbase, ormai ridotta all'osso. Molti accusano il focus sul professionismo per questa situazione, ma probabilmente è più un problema di pianificazione che di obiettivi. Del resto Riot Games riesce ad aggiornare regolarmente League of Legends da anni ormai e sta facendo lo stesso con Valorant, e stiamo parlando di due giochi pensati espressamente per gli eSport.