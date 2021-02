Titanfall 3 si farà? La decisione spetta a Respawn Entertainment, dice EA

Titanfall 3 si farà? La decisione spetta a Respawn Entertainment, secondo quanto riferito da EA: grazie ai suoi recenti successi, il team di sviluppo potrà scegliere autonomamente se dedicarsi o meno al progetto.

Apex Legends, in uscita a breve anche su Nintendo Switch, "è ambientato nel mondo di Titanfall e i ragazzi di Respawn Entertainment sono straordinariamente orgogliosi del brand che hanno creato", ha spiegato Laura Miele, chief studios officer presso Electronic Arts, ai microfoni di IGN.

"Dunque saranno loro a decidere quale sarà il futuro di Apex Legends e Titanfall. Non credo nel dirigere o dire ai team ciò che devono fare: si tratta di qualcosa che deve nascere dalla community dei giocatori, nonché dall'ispirazione e dalla motivazione degli sviluppatori."

Una decisione in completa libertà, quindi? Sì, ma con qualche limite. "All'interno di Electronic Arts viene garantita una grande autonomia creativa, ma naturalmente ci sono determinati valori e principi che come azienda non possamo vedere compromessi."

L'ultima volta che se n'è parlato, Respawn Entertainment ha detto di non essere al lavoro su di un nuovo episodio di Titanfall, ma è chiaro che le cose possono cambiare.