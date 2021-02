GameStop, le azioni raddoppiano: nuova crescita improvvisa delle quotazioni in borsa

GameStop sta attraversando un nuovo periodo di crescita improvvisa per quanto riguarda il valore delle azioni, che nel pomeriggio di ieri, 24 febbraio, hanno visto un aumento di oltre il 100%, in maniera simile a quanto successo il mese scorso.

Il valore delle azioni è salito del 104% durante la sessione, con il trading che è stato interrotto due volte, per poi crescere ancora dell'85% dopo alcune ore nell'aftermarket. Anche altre azioni che fanno parte del gruppo delle azioni "meme", ovvero quelle sostenute dai gruppi su Reddit come WallStreetBets, hanno visto incrementi come AMC Entertainment, Koss, BlackBerry e anche la compagnia canadese Tilray, che commercia cannabis.

Tuttavia, gli analisti non hanno ancora capito precisamente la ragione di questi movimenti, ma alcuni escludono che possa trattarsi di una manovra di short squeeze come quella che ha caratterizzato il famoso "Reddit Rally" di gennaio, durante la quale vari piccoli investitori privati si sono organizzati attraverso Reddit per acquistare furiosamente le azioni GameStop come manovra contro i grandi fondi d'investimento che scommettevano contro la catena di rivenditori.

Durante la convulsa sessione di ieri, l'investitore e attivista Ryan Cohen, fondatore di Chewy.com e attuale azionista di maggioranza di GameStop, ha twittato un'immagine di un cono gelato di McDonald con l'emoji di una rana e questo è stato visto come una sorta di messaggio in codice collegato in qualche modo agli eventi, anche se è difficile da decifrare.

In ogni caso, è stato visto come un messaggio positivo sul futuro della compagnia: "Non so cosa significhi un cono gelato", ha affermato al riguardo il noto analista di mercato Michael Pachter, "la gente sta cercando dei segnali". Per alcuni, il balzo in avanti delle azioni sarebbe collegato ai cambiamenti in corso ai vertici di GameStop, con l'abbandono del chief financial officer Jim Bell e il cambiamento in atto nell'organizzazione della catena.

Questo cambio al vertice potrebbe significare una modifica delle priorità per GameStop, che si starebbe spostando verso vendite legate alla tecnologia più in generale, puntando all'e-commerce e allontanandosi dalla rivendita in stile retail classico. Questo secondo vari analisti di mercato come Joseph Feldman di Telsey Advisory Group e Stephanie Wissink di Jefferies Research.